Российский боксер Александр Поветкин не думает о завершении карьеры и планирует начать подготовку к следующему поединку в ближайшее время.

В конце прошлого года Поветкин перенес операцию на локтях. Ранее сообщалось, что он может провести следующий поединок 18 мая в Чикаго. Сам боксер сообщил, что его следующий бой еще не назначен.

- Пока не думаю о завершении карьеры, - цитирует ТАСС Поветкина. - Как я и говорил, еще есть желание и силы. Посмотрим, как будет вести себя организм, но заканчивать не планирую и готов начать подготовку к следующему бою.