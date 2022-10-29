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Сегодня, 22:07

Поветкин назвал победителя трилогии Фьюри — Чисора

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Российский боксер Александр Поветкин высказал мнение о предстоящей трилогии между Тайсоном Фьюри и Дереком Чисорой.

«Думаю, что Тайсон победит, — сказал Поветкин журналистам 29 октября на вечере бокса в Москве. — А там видно будет. Бокс — непредсказуемый вид спорта. Всякое может быть».

Третий бой между Фьюри и Чисорой пройдет 3 декабря в Лондоне. В их первом поединке, который состоялся в июле 2011 года, победу единогласным решением судей одержал Фьюри. В реванше в ноябре 2014 года Фьюри досрочно выиграл у Чисоры.

Александр Поветкин
Дерек Чисора
Тайсон Фьюри
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