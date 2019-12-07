Поветкин и Хантер готовы провести реванш

Бывший чемпион мира по версии WBA в супертяжелом весе россиянин Александр Поветкин и американец Майкл Хантер готовы провести реванш.

В субботу поединок боксеров в Саудовской Аравии завершился вничью. Счет судейских записок 115-113, 113-115, 114-114. Победитель боя стал бы обязательным претендентом на пояс чемпиона мира. В интервью в ринге после поединка и Поветкин, и Хантер выразили желание провести реванш.

Для 40-летнего Поветкина эта ничья стала первой в карьере после 35 побед (24 нокаутом) и двух поражений.

Для 31-летнего Хантера эта ничья также стала первой в карьере при 18 победах (12 нокаутом) и одном поражении.

Главным событием вечера бокса станет реванш между обладателем трех титулов в супертяжелом весе мексиканцем Энди Руисом и британцем Энтони Джошуа.