Российский чемпион мира по версии WBA Gold Миша Алоян прокомментировал победу Александра Поветкина над Диллианом Уайтом в бою за титул временного чемпиона по версии WBC в супертяжелом весе. 40-летний Поветкин в пятом раунде отправил британца в нокаут.

«Это был драматичный бой, который лишний раз подтвердил силу Александра Поветкина. Он настоящий пример того, каким должен быть боксер: дисциплинированный, техничный и работоспособный», — сказал Алоян в интервью «Известиям».

«Без преувеличения, он гордость России. Спортсмен всегда стойко преодолевает неприятности, за него не бывает стыдно, он не боится принимать самые тяжелые вызовы. Благодаря таким людям на Западе формируется правильное представление о нашей стране», — заявил Алоян.