Кулачный боец Погодин: «Усик мне всегда нравился. Движется на ногах, дышит шикарно»

Кулачный боец Денис Погодин поделился мнением о боксерском мегафайте между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

«Мне кажется, всем было бы интересно посмотреть за этой битвой титанов. Но, опять-таки, это все прогнозы. Лично мне нравятся Тайсон Фьюри и Александр Усик. Очень жаль, что у них сорвался поединок. Фьюри поздоровее немножко, очень быстрый для своего веса. Но Усик мне всегда нравился. Движется на ногах, дышит шикарно. Но вы выдели последние бои Фьюри против Уайлдера? Он его просто сломал», — приводит «Чемпионат» слова Погодина.

Усик не выступал с августа 2022 года. Всего он провел 20 боев на профессиональном ринге, во всех из которых одержал победы. На счету Фьюри 33 победы и 1 ничья.