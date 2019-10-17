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«Патрику не нужен был бокс». Промоутер cкончавшегося Дэя — о смерти боксера

10:18

Лу Дибелла, промоутер скончавшегося после боя боксера Патрика Дэя, опубликовал в официальном Twitter cерию сообщений о его смерти.

— Патрику не нужен был бокс, — написал Дибелла. — Он из хорошей семьи, он умный, образованный, с хорошими ценностями и другими возможностями, чтобы заработать себе на жизнь. Он выбрал бокс, зная риски, с которыми сталкивается каждый боксер, выходя на ринг. Бокс — это то, что любил Патрик. Это то, чем он вдохновлял людей, и то, что заставляло его чувствовать себя живым.

Покойся с миром, Патрик.

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