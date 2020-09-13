«Никакого сценария не было». Харитонов отреагировал на обвинения в нечестном бое с Уильямсом

Российский боец ММА Сергей Харитонов прокомментировал «СЭ» критику его поединка с британцем Дэнни Уильямсом.

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40-летний Харитонов выиграл у 47-летнего Уильямса техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 11 сентября в Химках. Это был дебют Харитонова в профессиональном боксе.

— Наверно, никогда еще вас так не критиковали, как после этого боя. В комментариях бой называют подставным. Что скажете на этот счет?

— Как подставной бой? Соперник был возрастной, я не спорю. Но никакого подставного боя или сценария не было. Я вышел, мне поставили оппонента, им должен был быть Кевин Джонсон, но у него была проблема с визой, поставили этого парня, Дэнни Уильямса. Подготовился, вышел, отбоксировал. Зачем нужны подставные бои, мне для чего это? Дэнни Уильямс — да возрастной, но о чем мне с ним договариваться? Не бей меня, Дэнни?

— Вы, может быть, и не договаривались, но Уильямса могли предупредить о чем-то.

— Он был предупрежден за полтора месяца до боя, тренировался, готов был драться. Как именно он готовился, я не знаю, но я готовился хорошо.

— Высказывается мнение, что он не наносил ударов.

— Был бы другой оппонент, я бы согласился на другого. Но смогли договориться только с этим, я же не знаю, почему не смогли с другим, я первый бой провожу. Это же не бой за титул, это короткий дебютный бой, шесть раундов. Человека известили за полтора месяца, заплатили гонорар, и все.

— У вас есть претензии к Владимиру Хрюнову насчет соперника?

— Нет, конечно. А чего я ему буду какие-то претензии предъявлять. Он — грамотный специалист, кто бы что ни говорил, я уже второй бой с ним провожу, первый был в феврале. Он организовал все, он договорился с промоутерами, с Англией, чтобы Дэнни Уильямс приехал и боксировал со мной, к нему никаких претензий нет.

— Будете с ним сотрудничать и дальше?

— А почему нет? У него ко мне нет претензий, у меня к нему нет претензий. Мы договорились: он занимается промоутерской деятельностью, моя задача — готовиться. Все. Я боец ММА, выступаю по ММА, но пока возникла такая пауза — решил выступить по боксу. Все просто, ничего такого тут нет. Согласен, что соперник, может быть, не такой супер-опасный, но это мой первый поединок по правилам бокса, против меня что, надо было поставить Энтони Джошуа или еще кого-то? Я видел, у тех, кто начинает карьеру в боксе, обычно в начальных боях нокауты в первых раундах, все красиво. И повторюсь, я не выбирал соперника, это был человек, который смог приехать, у которого была виза. Остальное — не мое дело. Мне в Instagram пишут, мешка побил. Кого мне поставили на первый поединок — того я и побил. Дальше — больше. В профессиональном боксе никогда с первых боев не выходят на топовые поединки, есть рейтинг. Меня в рейтингах не было, но если дальше будем боксировать, то оппоненты с каждым разом будут серьезнее.

— Считаете реакцию критиков адекватной?

— Это обычная реакция людей. Они меня знают как бойца ММА, который выступает на высоком профессиональном уровне, с серьезными оппонентами, но в боксе я никаких рейтингов не имею. Повторюсь, я первый бой проводил в профессиональном боксе, так что кого мне должны были поставить: кого-то из первой десятки? Поставили того, кто был свободен. (Илья Андреев)