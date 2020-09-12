Мурат Гассиев: «Мне Усик неинтересен. Чего мне от него ждать?»

Российский боксер Мурат Гассиев заявил в интервью «СЭ», что не следит за карьерой украинца Александра Усика.

В июле 2018 года Гассиев проиграл Усику по очкам в финале Всемирной боксерской суперсерии в первом тяжелом весе. Оба приняли решение перейти в тяжелый вес. Усик должен провести бой с британцем Дереком Чисорой.

— Что ждете от Усика?

— Он мне неинтересен. Чего мне от него ждать?

— Вы с ним встречались, и в России за ним многие следят.

— Я за ним не слежу. Я слежу за своей формой.

— Как вам победа Александра Поветкина над Диллианом Уайтом?

— Поветкин показал свой класс. Хороший боксер, нокаутировал. Хотя я думал, что он проиграет.

— Почему?

— Потому что он немолодой. На мой взгляд, тот (Уайт) сейчас сильнее как боксер. Но Саша приятно удивил. Я желаю ему крепкого здоровья и побед, если он продолжит боксировать.

На счету 26-летнего Гассиева 26 побед и 1 поражение в профессиональном боксе. (Илья Андреев)