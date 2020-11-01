Мурат Гассиев: «Было бы глупо давать мне сейчас соперника из топ-10»

Российский боксер Мурат Гассиев (27-1) прокомментировал уровень оппозиции в лице 43-летнего албанца Нури Сефери (41-10) в своем первом бою в супертяжелом весе.

31 октября Гассиев на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» нокаутировал Сефери в первом раунде.

— Самое главное — это победа, — сказал Гассиев. — Я очень доволен выступлением. Спасибо всем, кто пришел поболеть за меня. Быстрый бой? Это бокс, такое случается. Я готовился на 10 раундов. Закончилось, как закончилось. Так бывает.

— Нормальная ли оппозиция для первого боя в супертяжелом весе?

— Я спортсмен и никогда никого не избегал — ни в одном бою. Кого не поставили — против того я и вышел. После двухлетнего перерыва со стороны моей команды было бы глупо давать мне сейчас кого-то из десятки. Так что я доволен. (Илья Андреев)