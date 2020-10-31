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Мунгия победил соперника, разорвав тому губу

14:00

Хайме Мунгия в бою полусредней весовой категории против Туреано Джонсона добился победы, разорвав губу сопернику своим ударом.

В шестом раунде мексиканец провел серию ударов, один из которых имел печальные последствия для Джонсона. У боксера случился разрыв губы, и рефери принял решение остановить бой.

Эта победа для Мунгии 36-й в профессиональной карьере.

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