Мунгия победил соперника, разорвав тому губу

Хайме Мунгия в бою полусредней весовой категории против Туреано Джонсона добился победы, разорвав губу сопернику своим ударом.

В шестом раунде мексиканец провел серию ударов, один из которых имел печальные последствия для Джонсона. У боксера случился разрыв губы, и рефери принял решение остановить бой.

Эта победа для Мунгии 36-й в профессиональной карьере.