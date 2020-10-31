Мунгия победил соперника, разорвав тому губу
14:00
Хайме Мунгия в бою полусредней весовой категории против Туреано Джонсона добился победы, разорвав губу сопернику своим ударом.
В шестом раунде мексиканец провел серию ударов, один из которых имел печальные последствия для Джонсона. У боксера случился разрыв губы, и рефери принял решение остановить бой.
Эта победа для Мунгии 36-й в профессиональной карьере.
Jaime Munguia's uppercut found a home all night.— DAZN Boxing (@DAZNBoxing__) October 31, 2020
This one stopped the fight, in brutal fashion. pic.twitter.com/eRKe4drccv
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