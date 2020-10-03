Мейвезер готов провести бой с Макгрегором или Хабибом

Экс-чемпион мира Флойд Мейвезер заявил, что готов провести новый бой с бойцом MMA. По его словам, он готов к поединку с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

— Конор не умеет бить. Он совсем не может бить, — сказал Мейвезер в интервью подкасту Club Shay Shay. — Мне было весело. Я подумал: «Ох, этот чувак бьет так мягко». Так зачем мне идти и драться с этими молодыми бойцами, этими молодыми львы, и рисковать своим здоровьем? Просто говорю: ваше здоровье — ваше богатство.

Итак, что касается того, собираюсь ли я драться с таким парнем, как Конор Макгрегор... 150 миллионов долларов? Недостаточно. Абсолютно нет, мое здоровье важне... Дайте мне 300 миллионов долларов. Люди говорят:" Тебе нужно драться с этим парнем, тебе нужно драться с тем парнем", но у меня была своя эпоха, а сейчас эпоха молодых бойцов. Для меня нормально пойти драться с Хабибом или Конором и заработать. Только за эти два боя я мог бы заработать 600 миллионов долларов.

42-летний Мейвезер одержал 50 побед в 50 поединках в профессиональном боксе. После своего «официального» ухода с ринга в 2015 году Мэйвезер провел два поединка: с бывшим чемпионом UFC Конором Макгрегором, а также выставочный трехраундовый бой с молодым японским кикбоксером Теншином Насукавой. В обоих встречах он одержал победы нокаутом.