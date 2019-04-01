"Мельдоний специально запретили, потому что его принимали ребята в России". Поветкин рассказал о своих допинговых скандалах

Российский боксер Александр Поветкин прокомментировал ситуацию с отменнными боями в 2016 году. 26 февраля был сорван бой за титул чемпиона WBC Деонтея Уайлдера из-за положительной пробы Поветкина на мельдоний. В мае не состоялся его поединок с Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона. Вместо него Поветкин провел бой с Жоаном Дюапа.

- Вся эта грязь была ненужная и неправильная. Сперва был мельдоний, какие-то нанограммы нашли, - сказал Поветкин в передаче Octagon TV. - Потом проходит время, опять ВАДА пишет, что продлили сроки вывода мельдония. Мельдоний всегда употреблялся, когда он был разрешен. Никакой энергии или выносливости он не добавлял. Это специально сделали, потому что знали, что наши ребята в России всегда принимали мельдоний чисто для снятия нагрузки сердца. До конца его не изучив, они запретили. Конечно, было несправедливо.

Второй раз был остарин, который способствует увеличению мышечной массы. Больше за ним ничего нет. Старый препарат, который выводится около года. У меня показатели - я чистый, чистый, перед боем показывает какие-то нанограммы. Но всем было пофигу на это. Нашли - и понеслось.

В первый раз мне сообщили дней за 10, а второй - в день боя.

- Бой с Дюапа был настоящий?

- Да, он готовился, потому что была вероятность, что они что-то замутят, за 3-4 месяца он был предупрежден. Я во время боя боялся, как бы самому не влететь.