Луис Ортис: «Рефери должен был дать мне продолжить бой»

Луис Ортис заявил, что рефери не должен был останавливать их поединок с Деонтеем Уайлдером, когда кубинец пропустил мощный удар и упал на ринг.

- Я вел по очкам в бою и пропустил удар в самом конце седьмого раунда, — приводит слова Ортиса ESPN. — До конца раунда оставалась несколько секунд и я сумел подняться на ноги, рефери должен был дать мне продолжить. Но, случилось то, что случилось. Я очень расстроен.