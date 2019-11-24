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Луис Ортис: «Рефери должен был дать мне продолжить бой»

15:00
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Луис Ортис заявил, что рефери не должен был останавливать их поединок с Деонтеем Уайлдером, когда кубинец пропустил мощный удар и упал на ринг.

- Я вел по очкам в бою и пропустил удар в самом конце седьмого раунда, — приводит слова Ортиса ESPN. — До конца раунда оставалась несколько секунд и я сумел подняться на ноги, рефери должен был дать мне продолжить. Но, случилось то, что случилось. Я очень расстроен.

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