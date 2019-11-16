Легенда бокса Рики Хаттон возмутил публику фривольным костюмом жокея на пенисе

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Рики Хаттон подвергся критике за слишком откровенный наряд. 41-летний боксер приехал в испанский Бенидром на костюмированную фиесту. Он предстал в образе жокея, «управляющего» гигантским пенисом, торчащим из его штанов.

В сети остались недовольны нарядом Хаттона, заявив, что его могут увидеть дети.