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Легенда бокса Рики Хаттон возмутил публику фривольным костюмом жокея на пенисе

15:14
Рики Хаттон на фиесте в Бенидроме.
Рики Хаттон на фиесте в Бенидроме.

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Рики Хаттон подвергся критике за слишком откровенный наряд. 41-летний боксер приехал в испанский Бенидром на костюмированную фиесту. Он предстал в образе жокея, «управляющего» гигантским пенисом, торчащим из его штанов.

В сети остались недовольны нарядом Хаттона, заявив, что его могут увидеть дети.

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