Ковнацки проиграл Хелениусу нокаутом

В США прошел бой за вторую строчку рейтинга WBA в супертяжелом весе, в котором сразились поляк Адам Ковнацки и финн Роберт Хелениус.

В четвертом раунде Ковнацки упал на ринг после короткого бокового слева, но рефери не засчитал нокдауна, посчитав, что поляк поскользнулся. Хелениус сразу же ринулся на добивание и снова отправил на настил соперника, а затем выбросил множество ударов в голову Ковнацки и рефери принял решение остановить бой.

До этого Ковнацки провел на ринге 20 боев и во всех одержал победы, 15 раз — досрочные. Хелениус успел провести 32 поединка, в которых одержал 29 побед и потерпел три поражения.

Победитель боя стал претендентом на титульную дуэль с британцем Энтони Джошуа, чемпионом мира WBA, WBO и IBF, который в июне проведет защиту своих поясов против Кубрата Пулева из Болгарии.