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Ковалев заработал более трех миллионов долларов за поединок с Альваресом

10:24
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Организаторы боя Сергей Ковалев — Сауль Альварес ответили на вопрос о гонораре россиянина. Альварес одержал победу нокаутом в 11-м раунде и завоевал титул чемпиона мира по версии WBO.

— Общая сумма будет более трех миллионов, о которых писали, — цитирует одного из организаторов ТАСС. Гонорар Альвареса, по неофициальным данным, составит более 30 миллионов.

У 36-летнего Ковалева 34 победы (29 нокаутом), четыре поражения и одна ничья. 29-летний Альварес одержал 53 победы при одном поражении и двух ничьих.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7075361

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