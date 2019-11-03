Ковалев заработал более трех миллионов долларов за поединок с Альваресом

Организаторы боя Сергей Ковалев — Сауль Альварес ответили на вопрос о гонораре россиянина. Альварес одержал победу нокаутом в 11-м раунде и завоевал титул чемпиона мира по версии WBO.

— Общая сумма будет более трех миллионов, о которых писали, — цитирует одного из организаторов ТАСС. Гонорар Альвареса, по неофициальным данным, составит более 30 миллионов.

У 36-летнего Ковалева 34 победы (29 нокаутом), четыре поражения и одна ничья. 29-летний Альварес одержал 53 победы при одном поражении и двух ничьих.