Костя Цзю отругал сына Никиту после его победы нокаутом

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю (31-2) рассказал, что отругал сына Никиту Цзю (6-0) после его победу над Бенджамином Боммбером (5-1).

«Я его прежде всего отругал. Начал с этого. Конечно, потом похвалил, — сказал Цзю в интервью Meta MMA. — Я очень горжусь их [Никиты и Тима] действиями, как они ведут себя, что делают. Хороший нокаут, качественный. Думаю, этот апперкот будет их определенной карточкой. Сейчас Никите просто нужны бои, даже такого уровня. Сама практика выхода на ринг нужна. А злопыхатели пускай шумят. Нам нет дела до этого, мы делаем свою работу».

Никита Цзю победил Боммбера техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 24 мая в Австралии.