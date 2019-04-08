Кличко - Зеленскому и Порошенко: "Вы готовы, господа кандидаты в президенты, сдать тесты?"

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко сообщил о приезде в Киев специалистов ВАДА (VADA).
- Благодарен ВАДА! Специалисты этой организации на днях прибудут в Киев. Вы готовы, господа кандидаты в президенты, сдать тесты?, – написал Кличко в твиттере.
Напомним, президент Украины Петр Порошенко сообщил, что готов в срочном порядке сдать анализы на наркотическую зависимость у экспертов Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).
Ранее кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Порошенко сдавали тесты на алкоголь и наркотики. Кличко заявил, что не доверяет обоим политикам и предложил им пройти анализы в одной из лабораторий ВАДА.
Thx @Vada_Testing ! Experts of this organization will arrive in Kyiv soon. Let’s get the testing started! Are you ready?!– Klitschko (@Klitschko) 7 апреля 2019 г.
Вдячний @Vada_Testing !Фахівці цієї організації днями прибудуть до Києва. Ви готові, панове кандидати в президенти, здати тести? @zeteam_official @poroshenko pic.twitter.com/sneaCwAXNe