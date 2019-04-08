Кличко - Зеленскому и Порошенко: "Вы готовы, господа кандидаты в президенты, сдать тесты?"

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко сообщил о приезде в Киев специалистов ВАДА (VADA).

- Благодарен ВАДА! Специалисты этой организации на днях прибудут в Киев. Вы готовы, господа кандидаты в президенты, сдать тесты?, – написал Кличко в твиттере.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко сообщил, что готов в срочном порядке сдать анализы на наркотическую зависимость у экспертов Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

Ранее кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Порошенко сдавали тесты на алкоголь и наркотики. Кличко заявил, что не доверяет обоим политикам и предложил им пройти анализы в одной из лабораторий ВАДА.