Калеб Плант провел предварительные переговоры о бое с Каллумом Смитом

Менеджер чемпиона IBF во втором среднем весе американца Калеба Планта, провел предварительные переговоры с Эдди Хирном, промоутером «суперчемпиона» WBA британца Каллума Смита. Речь идет об объединительном бое, сообщает Sports Illustrated.

27-летний Плант в минувшую субботу победил в 10-м раунде обязательного претендента немца Винсента Файгенбутца. 29-летний Смит в ноябре в Ливерпуле одолел единогласным решением судей соотечественника Джона Райдера.