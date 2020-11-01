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Хэй гордится Чисорой несмотря на поражение от Усика

04:21
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Бывший боксер, промоутер британца Дерека Чисоры Дэвид Хэй заявил, что гордится выступлением своего спортсмена. Ранее Чисору победил украинец Александр Усик.

«Мы гордимся тобой, Дерек Чисора», — говорится в заявлении компании Hayemaker Boxing, которое Хэй разместил в своем Instagram.

Украинец победил Чисору по очкам единогласным решением судей. 33-летний Усик одержал 18 побед на профессиональном ринге (13 нокаутов). У 36-летнего Чисоры 32 победы (23 нокаута) и деcять поражений.

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