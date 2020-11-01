Хэй гордится Чисорой несмотря на поражение от Усика

Бывший боксер, промоутер британца Дерека Чисоры Дэвид Хэй заявил, что гордится выступлением своего спортсмена. Ранее Чисору победил украинец Александр Усик.

«Мы гордимся тобой, Дерек Чисора», — говорится в заявлении компании Hayemaker Boxing, которое Хэй разместил в своем Instagram.

Украинец победил Чисору по очкам единогласным решением судей. 33-летний Усик одержал 18 побед на профессиональном ринге (13 нокаутов). У 36-летнего Чисоры 32 победы (23 нокаута) и деcять поражений.