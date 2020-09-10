Харитонов и Уильямс поделились ожиданиями перед поединком

Российский боец ММА Сергей Харитонов и британский боксер Дэнни Уильямс поделились ожиданиями перед поединком, который состоится 11 сентября.

Как сообщают «Известия», на пресс-конференции Харитонов заявил, что уже давно мечтал выйти на ринг и готов отдать все силы, чтобы одержать победу. Для 40-летнего россиянина это будет боксерский дебют.

47-летний Уильямс выразил уверенность, что поединок будет «интересный и зрелищный». Кроме того, он заверил, что в бою будет очевидна разница между ММА и боксом.

Боксерский турнир в подмосковных Химках пройдет 11 сентября в баскетбольном центре. РЕН ТВ выступает его соорганизатором и будет транслировать бои эксклюзивно в прямом эфире. Главный бой турнира — Сергей Харитонов — Дэнни Уильямс, для российского бойца ММА это уникальный опыт выступления в профессиональном ринге против британского боксера, победителя Майка Тайсона. Также в рамках вечера состоится бой Федора Чудинова против Умара Садика (россиянин проведет первую защиту титула чемпиона WBA Gold). Начало — 23.00 (время московское).

Первые семь поединков вечера эксклюзивно покажет «Спорт-Экспресс» на нашем канале в YouTube.