Гукасян извинился перед зрителями после победы над Амосом

Россиянин Эдгар Гукасян после победы над танзанийцем Эммануэлем Амосом в рамках бойцовского вечера в Сочи извинился перед зрителями. По итогам 10 раундов судьи единогласно отдали победу россиянину: 100 — 90, 99 — 91, 100 — 90.

— Мой соперник явно «сушил» бой, не дал боксировать. Извините, что бой так затянулся, — сказал Гукасян сразу после боя.

РЕН ТВ выступает соорганизатором турнира в рамках проекта «Бойцовский клуб» и ведет эксклюзивную трансляцию главных боев. В главном поединке вечера экс-чемпион мира по версиям IBF и WBA в первом тяжелом весе Мурат Гассиев встретится с албанцем Нури Сефери. Это будет дебют «Железного осетина» в супертяжелом весе.

Прямую онлайн-трансляцию вечера бокса в Сочи можно смотреть здесь