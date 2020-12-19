Головкин установил рекорд по числу защит титула чемпиона мира

Казахстанский боксер Геннадий Головкин, победив поляка Камила Шеремету, установил новый рекорд по числу защит титула чемпиона мира. Он защитил чемпионство в 21-й раз, превзойдя достижение американца Бернарда Хопкинса (20).

Головкин впервые завоевал пояс одной из четырех престижных боксерских организаций в 2009 году — тогда он выиграл титул WBO. В бою с Шереметой он защитил титул IBF. Ранее Головкин также владел поясами WBA и WBC.

На счету 38-летнего Головкина 41 победа (36 КО), 1 поражение и 1 ничья. Он выступает в среднем весе.