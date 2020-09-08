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Федор Чудинов: «Не сомневайтесь, я не отдам свой пояс»

21:33
Федор Чудинов. Фото Федерация бокса России.
Федор Чудинов. Фото Федерация бокса России.
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Российский боксер Федор Чудинов поделился ожиданиями от поединка с британцем Умаром Садиком.

— Садик — классный парень, мы немного пообщались, — цитируют Чудинова «Известия». — Мне будет неудобно в бою с ним, придется поработать, но я этому рад. Не люблю, когда мне пушечное мясо привозят. Для моей победы есть все предпосылки. Не сомневайтесь, я не отдам свой пояс.

Бой Чудинова и Садика пройдет в весовой категории до 76,2 кг. Поединок состоится 11 сентября в Химках. Шоу будет транслироваться на канале РЕН ТВ. Главным поединком вечера будет бой Сергея Харитонова с Дэнни Уильямсом.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1058359/mikhail-potapov/mne-ne-zhalko-bit-uiliamsa-kak-proshla-otkrytaia-trenirovka-kharitonova

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