Федерация бокса России признана лучшей по версии WBA в 2019 году

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) признала Федерацию бокса России лучшей по итогам 2019 года.

Торжественная церемония прошла во время конвенции WBA в Китае. Награду из рук глава организации Жильберто Мендосы получил заместитель генерального секретаря Федерации бокса России по профессиональному боксу Кириллу Щекутьеву.

Также Щекутьев стал первым россиянином, который вошел в исполком WBA. (Пресс-служба Федерации бокса России)