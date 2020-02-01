Федерация бокса России назвала лучших боксеров 2019 года

В рамках второго Всероссийского боксерского форума в Калининграде прошло торжественное награждение по итогам 2019 года. Федерация бокса России признала чемпиона мира и Европейских игр Муслима Гаджимагомедова и чемпионку мира и Европы Зенфиру Магомедалиеву лучшими боксерами прошедшего спортивного года.

Наши титулованные боксеры получили от Федерации бокса России сертификаты на сумму в 500 тысяч рублей. Награждение по итогам 2019 года прошло и в других номинациях:

Лучший женский тренер — Иван Шидловский;

Лучший тренер молодежных команд — Ольга Славинская;

Лучший личный тренер — Алексей Галеев и Рашидбек Ахмедов;

Лучшая дирекция — Приволжский федеральный округ.

Все лауреаты получили по 500 тысяч рублей. Среди лучших региональных федераций были отмечены Бурятия, Санкт-Петербург, Краснодар. Эти организации получили по миллиону рублей.

Также Федерация бокса России отметила нескольких сотрудников СМИ: Михаила Потапова (Спорт-экспресс), Алексея Сафонова (Sports.ru), Василия Конова-младшего, Олега Богатова (оба — РИА Новости), Игоря Лазорина (ТАСС) и Льва Савари (RT).