Эван Холифилд одержал очередную победу на профессиональном ринге

В Ирвинге (штат Техас, США) состоялся вечер профессионального бокса в файткарде которого свой очередной бой провел сын легендарного Эвандера Холифилда, Эван Холифилд. В 4-раундовом рейтинговом противостоянии в рамках первого среднего веса он сразился с Диланом Карлсоном.

Все судьи единогласно отдали победу по очкам Холифилду: 39-37 и 40-36 (дважды). Теперь на счету 22-летнего американца 4 победы (3 нокаутом) и ни одного поражения.