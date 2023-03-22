Эдди Хирн: «Каллум Смит нокаутирует Бетербиева»

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн уверен, что Каллум Смит (29-1) досрочно победит чемпиона IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артура Бетербиева (19-0).

«Я думаю, что Каллум Смит нокаутирует Бетербиева, — сказал Хирн в интервью FightHubTV. — Я действительно так думаю. Да, я очень уверен в победе Смита. Бетербиев хороший боксер, но в его игре есть пробелы. Ему 39 лет. Каллум Смит — крутой панчер. Если он ударит его левым хуком в подбородок, то отправит Бетербиева в нокаут.

Каллум Смит гораздо лучше Энтони Ярда. Мне показалось, что Бетербиев не торопился в том бою, но Ярд создал ему много проблем. Я считаю, что если Каллум Смит попадет по Бетербиеву левым хуком, то он нокаутирует его. Я верю, что Смит сможет выиграть этот бой».

Бетербиев в прошлом бою нокаутировал Энтони Ярда (22-3) в восьмом раунде. Бой состоялся 28 января на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.