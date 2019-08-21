Джошуа раскритиковали за бой в Саудовской Аравии, но это не повлияет на его спонсорские контракты

Британская общественность раскритиковала боксера Энтони Джошуа за согласие провести бой в Саудовской Аравии. По их мнению, в стране систематически нарушаются права человека, а бой Джошуа с Энди Руисом позволит местным властям отвлечь народ от глобальной проблемы.

По сообщению Daily Mail, спонсорские контракты Джошуа от его решения не пострадали. На данный момент он зарабатывает 8,3 миллиона фунтов благодаря спонсорству. Издание опросило главных партнеров британца (British Airways, Jaguar Land Rover, Lucozade и Under Armour), и ни один из них не выразил желание пересмотреть сделку.

Реванш между Руисом и Джошуа состоится 7 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). 2 июня Руис нокаутировал Джошуа в седьмом раунде поединка за звание чемпиона в тяжелом весе и получил чемпионские пояса по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.