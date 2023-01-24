Бивол назвал слабую сторону Бетербиева: «Он пропускает удары»

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (21-0) рассказал, что у чемпиона IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артура Бетербиева (18-0) есть слабые стороны. Об этом Бивол сказал «СЭ».

— На пресс-конференции вы сказали, что у каждого боксера есть сильные и слабые стороны. Вы назвали сильную сторону Артура Бетербиева, а можете назвать его очевидно слабую сторону?

— Ну не прям очевидно слабую. То есть, может быть, он где-то сильно бьет, а где-то — пропускает удары.

— Вы замечали?

— Да, замечал. То есть бывает, что какие-то удары ловит. У него есть плюсы — он хорошо прессингует. Может быть, когда ты сильно бьешь, у тебя не такая большая скорость. У него сильный удар, но не такая высокая скорость.

— Не так давно Артур сказал: «Мне нужен Бивол!» Может быть, вы бы ему хотели оставить ответную реакцию?

— Мне нет смысла давать ему какой-то ответной реакции. Это больше организационный момент. Я и так давно знаю, что он хочет этот поединок, и я этот поединок хочу, но сейчас говорить ему что-то, про него, вызывать его — это бессмысленно, потому что как бы мы друг друга ни вызывали, без человека, какой-то организации, которая хочет купить этот бой, хочет организовать этот бой, договориться, мы просто будем дальше друг друга вызывать.

Бивол победил Хильберто Рамиреса (44-1) единогласным решением судей (118-110, 117-111, 117-111) и защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. Бой состоялся 5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ).