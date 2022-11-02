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Дэвид Бенавидес назвал тяжеловеса, способного нокаутировать Усика

Давид Хачатрян
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Бывший двукратный чемпион мира во втором среднем весе Дэвид Бенавидес (26-0) считает, что бывший чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-2) может нокаутировать чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (20-0).

«Уайлдер на самом деле может нокаутировать Усика своей правой. Но сперва ему нужно придумать, как загнать Усика в эту позицию и нанести удар правой, — сказал Бенавидес в интервью FightHype. — В поединке с Хелениусом он проделал отличную работу. Он двигался, бил джебом, а затем потушил свет. В бою с Усиком Уайлдеру нужно будет больше боксировать. Мне кажется, он может победить Усика, хоть это будет и очень сложно».

Уайлдер в прошлом бою нокаутировал Роберта Хелениуса (31-4) в первом раунде. Бой состоялся 15 октября на «Барклайс-центр» в Нью-Йорке, США.

Усик в прошлом бою победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия.

Бокс
Александр Усик
Деонтей Уайлдер
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