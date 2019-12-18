Денис Лебедев готовится к возвращению в бокс в России из-за отсутствия визы в США

Бывший чемпион мира по боксу Денис Лебедев будет проходить подготовку к возобновлению карьеры в России, сообщает ТАСС. Ранее он готовился к боям в США под руководством тренера Фредди Роуча или его помощника Марвина Сомодио.

— Не было бы счастья, да несчастье помогло, — сказал Лебедев. — У меня закончилась виза, некогда было ее продлевать. Я построил подготовку в России. Спарринг-партнерами были Игорь Михалкин, Гасан Гасан и Садам Магомедов.

Ранее спортсмен принял решение о возобновлении карьеры. 21 декабря в Красноярске он проведет бой против южноафриканца Табисо Мчуну, на кону будет стоять титул чемпиона WBC Silver.