Дебют Кудряшова в ММА отложен. Боксер усугубил травму носа

Бывший чемпион WBC Silver по боксу в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) Дмитрий Кудряшов не сможет выступить на турнире по смешанным единоборствам Fight Night Global 94 из-за травмы носа. Об этом он сообщил «СЭ».

Турнир пройдет 12 октября в Москве.

— Порекомендовали воздержаться, — сказал Кудряшов. — После боя (в июне против конголезца Макабу, Кудряшов проиграл ТКО. — Прим. «СЭ»), в котором я получил перелом носа, прошло слишком мало времени. И на тренировке я усугубил травму.

— Когда теперь состоится ваш дебют в ММА?

— Сказали, что еще месяц нужен на отдых. Понятно, что спарринговать я в это время не смогу.

— То есть даты пока нет?

— Конечно, нет.

33-летний Кудряшов провел на профессиональном ринге 26 боев (23 победы, 3 поражения). Выигрывал он исключительно нокаутами. (Илья Андреев)