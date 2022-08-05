Дацик рыком ответил на вопрос про настрой на бой с Монсоном
Боец ММА Вячеслав «Рыжий Тарзан» Дацик перед поединком с Джеффом Монсоном зарычал на журналистов, демонстрируя свой настрой на поединок.
«Меня пришли поддержать жена и бойцы клуба «Пересвет», с которыми я тренировался», — отметил Дацик.
Он отметил, что особо не готовится к поединку с Монсоном.
После этого Дацик громко зарычал прямо в камеру, демонстрируя свой настрой на бой.
5 августа состоится очередной турнир суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В главном бою вечера сойдутся Джефф Монсон и Вячеслав Дацик.
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