Дацик рыком ответил на вопрос про настрой на бой с Монсоном

Боец ММА Вячеслав «Рыжий Тарзан» Дацик перед поединком с Джеффом Монсоном зарычал на журналистов, демонстрируя свой настрой на поединок.

«Меня пришли поддержать жена и бойцы клуба «Пересвет», с которыми я тренировался», — отметил Дацик.

Он отметил, что особо не готовится к поединку с Монсоном.

После этого Дацик громко зарычал прямо в камеру, демонстрируя свой настрой на бой.

5 августа состоится очередной турнир суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В главном бою вечера сойдутся Джефф Монсон и Вячеслав Дацик.