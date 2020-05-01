Бой Поветкина и Уайта пройдет без зрителей

Промоутер Эдди Хирн рассказал, что бой россиянина Александра Поветкина и британца Диллиана Уайта пройдет без зрителей. Изначально он был намечен на 2 мая, но из-за пандемии коронавируса его отложили до июля.

— Пока не знаю, как мы организуем бой, но должны громко вернуться, — сказал Хирн. — Мы планируем провести бой Поветкина против Уайта довольно рано, так что он пройдет за закрытыми дверями.

40-летний Поветкин провел на профессиональном ринге 38 боев, одержав 35 побед (24 нокаутом). 32-летний Уайт одержал 27 побед (18 нокаутом) в 28 поединках.