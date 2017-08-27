Бой Мейвезер - Макгрегор побил рекорд по количеству проданных трансляций
27 августа 2017, 11:22
Американский боксер Флойд Мейвезер отметил, что его бой против Конора Макгрегора собрал более 80 миллионов долларов. Прошлый рекорд принадлежал поединку американца против Мэнни Пакьяо, который собрал около 72 миллионов.
- Мы побили рекорд по pay-per view и собрали за билеты более 80 миллионов долларов, - цитирует Mirror Мейвезера.
Онлайн-трансляция поединка Мейвезер – Макгрегор //
Мейвезер – Макгрегор. Бой века. Видеоотрансляция
Материалы сюжета: Мейвезер vs Макгрегор: бой века
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