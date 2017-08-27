Бой Мейвезер - Макгрегор побил рекорд по количеству проданных трансляций

Американский боксер Флойд Мейвезер отметил, что его бой против Конора Макгрегора собрал более 80 миллионов долларов. Прошлый рекорд принадлежал поединку американца против Мэнни Пакьяо, который собрал около 72 миллионов.

- Мы побили рекорд по pay-per view и собрали за билеты более 80 миллионов долларов, - цитирует Mirror Мейвезера.

Онлайн-трансляция поединка Мейвезер – Макгрегор //

Мейвезер – Макгрегор. Бой века. Видеоотрансляция