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Бой Мейвезер - Макгрегор побил рекорд по количеству проданных трансляций

27 августа 2017, 11:22
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Американский боксер Флойд Мейвезер отметил, что его бой против Конора Макгрегора собрал более 80 миллионов долларов. Прошлый рекорд принадлежал поединку американца против Мэнни Пакьяо, который собрал около 72 миллионов.

- Мы побили рекорд по pay-per view и собрали за билеты более 80 миллионов долларов, - цитирует Mirror Мейвезера.

Онлайн-трансляция поединка Мейвезер – Макгрегор //
Мейвезер – Макгрегор. Бой века. Видеоотрансляция

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Материалы сюжета: Мейвезер vs Макгрегор: бой века




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