Бой между обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри и чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа может состоятся в мае или июне 2021 года, сообщает в Twitter инсайдер Майк Коппинджер.

12 декабря 31-летний британец защитил чемпионские пояса по версиям WBA (Super), WBO, IBF и IBO, нокаутировав болгарина Кубрата Пулева в девятом раунде. После этого поединка на счету Джошуа числится 24 победы (22 нокаута) и одно поражение.

Непобежденный 32-летний Фьюри имеет 30 побед и одну ничью.