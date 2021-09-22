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Боксер Трояновский предсказал исход боя Джошуа — Усик

11:58
Александр Усик. Фото Instagram
Александр Усик. Фото Instagram
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Бывший чемпион мира по версиям IBF и IBO россиянин Эдуард Трояновский верит в победу Александра Усика в бою с Энтони Джошуа по итогам 12 раундов.

«Каким образом победит Александр? По очкам, — сказал Трояновский в интервью «СЭ». — Я так считаю. Исключен ли нокаут в его исполнении? Никогда нельзя исключать нокаут в боксе. За это мы и любим бокс, который полон неожиданностей. Все-таки это супертяжелый вес, и один удар может решить весь исход боя. Но я думаю, что тут будет судейское решение».

Бой между Усиком и Джошуа состоится в ночь с 25 на 26 сентября в Лондоне на стадионе футбольного «Тоттенхэма». На счету британца Джошуа 24 победы и 1 поражение. У представителя Украины Усика — 18 побед и 0 поражений.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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