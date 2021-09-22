Усик — Джошуа: дата боя и где смотреть прямую трансляцию бесплатно
12:30
В ночь с 25 на 26 сентября в Лондоне (Англия) бывший абсолютный чемпион в 1-м тяжелом весе Александр Усик проведет бой с британцем Энтони Джошуа в супертяжелом весе. Поединок состоится на арене футбольного клуба «Тоттенхэм».
31-летний Джошуа чемпион мира по версиям WBA Super, IBF, IBO и WBO. Он провел 25 боев, одержал 24 победы (22 из них нокаутом) при одном поражении.
У 34-летнего Александра Усика 18 побед, из которых 13 нокаутом. Сейчас украинец выступает в супертяжелом весе — свыше 90,7 кг.
Следить за онлайн-трансляцией боя Усик — Джошуа можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале РЕН ТВ. Она начнется в ночь с 25 сентября на 26 ориентировочно после полуночи по московскому времени.
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