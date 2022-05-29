Чемпион кулачной лиги Hardcore FC Асбаров проведет бой по боксу с Болтаевым

Мастер спорта международного класса по боксу, чемпион лиги кулачных боев Hardcore FC в полутяжелом весе Сослан Асбаров (4-0 в кулачных боях) встретится с чемпионом Азии 2022 по боксу Давлатом Болтаевым из Таджикистана.

Боксерский поединок состоится на турнире PRAVDA Old School Boxing, который пройдет 11 июня в Москве. Об этом сообщает пресс-служба лиги, добавив, что бойцы возглавят со-главное событие.

В главном событии вечера чемпион AMC Fight Nights в полутяжелом весе Вагаб Вагабов сразится с опытным боксером Дмитрием Кудряшовым.