Боб Арум заявил, что Ковалев проведет бой с Ярдом в России в сентябре

Российский боксер Сергей Ковалев проведет поединок с британцем Энтони Ярдом в России, сообщил промоутер Боб Арум. Бой, по его словам, состоится в сентябре нынешнего года.

- Сегодня мы встретились. Мы договорились, что бой пройдет в России в сентябре, - цитирует Арума Boxingnews24. - Мы встретились с промоутером и менеджером Сергея Эгисом Климасом, а также Фрэнком Уорреном (промоутером Ярда - прим. "СЭ") в моем офисе. Мы подпишем новый контракт.

На счету 36-летнего Ковалева 33 победы, 28 из которых он одержал нокаутом, три поражения и одна ничья. 27-летний Ярд одержал на профессиональном ринге 18 побед (17 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения.