Беспутин проведет бой в марте с Бетербиевым

Бывший регулярный чемпион WBA в полусреднем весе россиянин Александр Беспутин проведет бой в одном шоу с чемпионом WBC и IBF в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым, который в марте в Москве встретится с немцем Адамом Дайнесом, информирует РИА «Новости».

В своем последнем бою Беспутин в ноябре 2019 года победил своего соотечественника Раджаба Бутаева, однако из-за положительного допинг-теста этот поединок был аннулирован, и Беспутин лишился титула регулярного чемпиона WBA. В активе серебряного призера Европейских игр-2015 13 побед на профессиональном ринге (9 — нокаутом).

Ранее Всемирный боксерский совет (WBC) объявил, что бой Бетербиева и Дайнеса состоится 20 марта.