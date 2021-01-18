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Беспутин проведет бой на одном турнире с Бетербиевым в Москве

15:47

Бывший регулярный чемпион WBA в полусреднем весе россиянин Александр Беспутин проведет бой в одном шоу с чемпионом WBC и IBF в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым. 20 марта в Москве встретится с немцем Адамом Дайнесом, информирует РИА «Новости».

В своем последнем бою Беспутин в ноябре 2019 года победил своего соотечественника Раджаба Бутаева, однако из-за положительного допинг-теста этот поединок был аннулирован, и Беспутин лишился титула регулярного чемпиона WBA. В активе серебряного призера Европейских игр-2015 13 побед на профессиональном ринге (9 — нокаутом).

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210118/boks-1593539228.html

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