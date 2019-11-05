Атлетическая комиссия запретила Ковалеву проводить бои до января 2020 года

Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) запретила российскому боксеру Сергею Ковалеву проводить поединки до 2 января 2020 года по медицинским показаниям. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на текст заявления комиссии.

Также россиянину рекомендовано ограничиться бесконтактными тренировками до 16 декабря. Ранее Ковалева уступил нокаутом мексиканцу Саулю Альваресу в 11-м раунде. Бой проходил в Лас-Вегасе (Невада, США). Российский боксер потерял титул чемпиона мира по версии WBO.