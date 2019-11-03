Бокс/ММА
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Бокс   //    Профессиональный

Альварес считает победу над Ковалевым самой важной в его карьере

10:51
Теги:

Мексиканский боксер Сауль Альварес — о поединке с россиянином Сергеем Ковалевым. Он считает, что эта победа самая важная в его карьере. «Канело» нокаутировал своего соперника в 11-м раунде.

— Это был очень трудный бой, но мы знали, что и как будет, — цитирует Альвареса ТАСС. — Я сделал историю, это самая важная победа в карьере. Я очень уважаю своего соперника, он провел хороший бой

До этого Альварес становился чемпионом в первом среднем весе, в среднем и втором среднем весе. Он стал четвертым мексиканцем, который смог завоевать чемпионский титул в четырех различных весовых категориях. Ранее это удалось Хуану Мануэлю Маркесу, Хосе Арсе и Эрику Моралесу.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7075340

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир