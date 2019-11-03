Альварес считает победу над Ковалевым самой важной в его карьере

Мексиканский боксер Сауль Альварес — о поединке с россиянином Сергеем Ковалевым. Он считает, что эта победа самая важная в его карьере. «Канело» нокаутировал своего соперника в 11-м раунде.

— Это был очень трудный бой, но мы знали, что и как будет, — цитирует Альвареса ТАСС. — Я сделал историю, это самая важная победа в карьере. Я очень уважаю своего соперника, он провел хороший бой

До этого Альварес становился чемпионом в первом среднем весе, в среднем и втором среднем весе. Он стал четвертым мексиканцем, который смог завоевать чемпионский титул в четырех различных весовых категориях. Ранее это удалось Хуану Мануэлю Маркесу, Хосе Арсе и Эрику Моралесу.