Александр Усик: «Мы с Джошуа делаем историю»

Украинский боксер Александр Усик поделился ожиданиями от поединка с британцем Энтони Джошуа.

«Я чувствую себя очень хорошо, — сказал Усик на пресс-конференции. — Я очень ждал этого момента, ждал этого боя. Хочу поблагодарить команду Энтони, Эдди Хирна, а также свою команду за то, что все это произойдет в субботу.

Такие бои оставляют большую историю. Мы с Энтони делаем еще один шаг в историю, о которой потом будут вспоминать, обсуждать ее, смотреть по ТВ, читать. Это история, которую мы делаем вместе с ним».

Джошуа и Усик проведут бой 25 сентября в Лондоне на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм». На кону титулы WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе, которые принадлежат Джошуа. Телеканал РЕН ТВ покажет бой в прямом эфире.