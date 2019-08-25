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Ярд пока не планирует требовать реванша у Ковалева

13:33
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Промоутер британского боксера Энтони Ярда Фрэнк Уоррен заявил, что пока не видит смысла требовать реванша у Сергея Ковалева. Россиянин нокаутировал соперника в 11-м раунде и защитил титул чемпиона мира по версии WBO.

«Энтони — настоящий воин, он создал проблемы Ковалеву, — цитирует Уоррена ТАСС. — Для Ярда такой бой — отличный опыт, он показал себя здесь. Реванш на данный момент не имеет смысла, но в будущем — почему бы нет».

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6796565

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