Ярд пока не планирует требовать реванша у Ковалева

Промоутер британского боксера Энтони Ярда Фрэнк Уоррен заявил, что пока не видит смысла требовать реванша у Сергея Ковалева. Россиянин нокаутировал соперника в 11-м раунде и защитил титул чемпиона мира по версии WBO.

«Энтони — настоящий воин, он создал проблемы Ковалеву, — цитирует Уоррена ТАСС. — Для Ярда такой бой — отличный опыт, он показал себя здесь. Реванш на данный момент не имеет смысла, но в будущем — почему бы нет».