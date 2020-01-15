Российский боксер Раджаб Бутаев, который уступил в бое за чемпионский пояс WBA в полусреднем весе Александру Беспутину, высказался по поводу положительного допинг-теста соперника.

После поединка 1 декабря 2019 года Беспутин прошел допинг-контроль. Эта проба дала положительный результат на препарат лигандрол (препарат по своим действиям схож с анаболическими стероидами).

— Я не удивлен, — цитирует Бутаева ESPN. — Никогда его не уважал ни как человека, ни как спортсмена. Перед боем моя команда настаивала на тестировании Ассоциацией добровольного тестирования на допинг.

Это позорный поступок и неуважение к боксу. Единственным моим желанием после финального гонга был реванш. Теперь в равных условиях я еще больше уверен в своей победе.