Бокс/ММА
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Бокс
Допинг

Соперник Беспутина — о положительном допинг-тесте боксера: «Это позорный поступок и неуважение к боксу»

13:20
Теги:

Российский боксер Раджаб Бутаев, который уступил в бое за чемпионский пояс WBA в полусреднем весе Александру Беспутину, высказался по поводу положительного допинг-теста соперника.

После поединка 1 декабря 2019 года Беспутин прошел допинг-контроль. Эта проба дала положительный результат на препарат лигандрол (препарат по своим действиям схож с анаболическими стероидами).

— Я не удивлен, — цитирует Бутаева ESPN. — Никогда его не уважал ни как человека, ни как спортсмена. Перед боем моя команда настаивала на тестировании Ассоциацией добровольного тестирования на допинг.

Это позорный поступок и неуважение к боксу. Единственным моим желанием после финального гонга был реванш. Теперь в равных условиях я еще больше уверен в своей победе.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир