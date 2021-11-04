Кадыров поздравил своего сына и племянника с победами на вечере бокса в Грозном

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поделился впечатлениями от турнира по боксу «Время Легенд 7». На соревнованиях, посвященных герою России Ахмату Кадырову, выступили сын Рамзана Кадырова Эли и племянник Магомед Делимханов.

«Друзья! Завершился грандиозный вечер профессионального бокса «Время Легенд 7», — написал Кадыров в Instagram. — С удовольствием наблюдал за выступлениями боксеров с трибуны. В основном карде мы увидели три титульных поединка за вакантные пояса, в которых воспитанники РСК «Ахмат» Ризван Элиханов, Щамиль Хатаев и Ислам Едисултанов одержали победы и стали обладателями чемпионских титулов WBA Continental, WBC Asian и WBC International Silver.

Главным событием вечера стала блестящая защита титула по версии WBO European воспитанником РСК «Ахмат» Асламбеком Идиговым. Сегодня ему противостоял сложный соперник из Калининграда Сергей Горохов. В показательном поединке по правилам олимпийского бокса Эли Кадыров оформил победу в третьем раунде над Хетагом Хаткаровым из Ставрополя.

Еще один показательный поединок по правилам профессионального бокса состоялся с участием моего дорогого племянника Магомеда Делимханова. Он также завершил техническим нокаутом свой поединок против опытного боксера Марата Хузеева из Миасса. Красивым и зрелищным нокаутом на 43-й секунде первого раунда завершил свой бой известный в мире ММА и профессионального бокса воспитанник РСК «Ахмат» Абдул-Керим Эдилов. Опытный соперник из Ганы Ричард Ларти не смог абсолютно ничего ему противопоставить.

Кроме того, оформили победами свои дебютные поединки воспитанники РСК «Ахмат» Турпал Токаев и Имам Хатаев. В предварительном карде в 10 из 12 боев победы одержали также воспитанники РСК «Ахмат». Я поздравляю Асламбека Идигова с успешной защитой титула, а также всех новых чемпионов и победителей турнира.

Отдельно поздравляю Абдул-Керима Эдилова, Эли Кадырова и Магомеда Делимханова с яркими выступлениями. Желаю всем дальнейших успехов и покорения новых вершин в боксе! Выражаю благодарность генеральному директору РСК «Ахмат» Валиду Эдилову и всему тренерскому штату клуба за высокие результаты и отличную подготовку спортсменов! «Ахмат» — сила!"