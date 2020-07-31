Объявлен полный кард турнира «Короли нокаутов-4»

Стал известен полный состав участников турнира «Короли нокаутов-4», который состоится 10 августа.

Как сообщает пресс-служба турнира, в главном бою вечера встретятся бывший обладатель континентальных титулов WBO и IBF Хусейн Байсангуров и Александр Журавский из Казахстана. Во втором главном бою вечера встретятся россияне Евгений Шведенко и Максим Смирнов.

Кард турнира «Короли нокаутов-4»:

Главный бой до 69 кг: Хусейн Байсангуров — Александр Журавский

Второй главный бой до 76 кг: Евгений Шведенко — Максим Смирнов

Бой до 90 кг: Рашид Кодзоев — Дмитрий Сухотский

Бой свыше 91 кг: Басир Абакаров — Герман Скобенко

Бой до 72 кг: Исами Меса — Карен Аветисян

Бой до 66 кг: Вячеслав Летовальцев — Руслан Керимов

Бой до 72 кг: Эдгар Москвичев — Пеле Садоян

Бой до 67 кг: Виталий Петряков — Шедрак Игнас