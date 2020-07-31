Объявлен полный кард турнира «Короли нокаутов-4»
Стал известен полный состав участников турнира «Короли нокаутов-4», который состоится 10 августа.
Как сообщает пресс-служба турнира, в главном бою вечера встретятся бывший обладатель континентальных титулов WBO и IBF Хусейн Байсангуров и Александр Журавский из Казахстана. Во втором главном бою вечера встретятся россияне Евгений Шведенко и Максим Смирнов.
Кард турнира «Короли нокаутов-4»:
Главный бой до 69 кг: Хусейн Байсангуров — Александр Журавский
Второй главный бой до 76 кг: Евгений Шведенко — Максим Смирнов
Бой до 90 кг: Рашид Кодзоев — Дмитрий Сухотский
Бой свыше 91 кг: Басир Абакаров — Герман Скобенко
Бой до 72 кг: Исами Меса — Карен Аветисян
Бой до 66 кг: Вячеслав Летовальцев — Руслан Керимов
Бой до 72 кг: Эдгар Москвичев — Пеле Садоян
Бой до 67 кг: Виталий Петряков — Шедрак Игнас